Campings maken zich geen zorgen over lege plekken door reisverbod Duitse toeristen

NOORDKOP - Campings mogen vanaf 1 april definitief weer open en zijn sinds de eerste lockdown van vorig jaar voorbereid op het onzekere. In het voorseizoen zijn veel campings afhankelijk van Duitse toeristen, die op dit moment te maken hebben met een negatief reisadvies naar Nederland toe. Of onze Duitse buren massaal annuleren, verschilt. "Een Duitser zegt altijd: 'Het weer is altijd goed en je moet je gewoon warmer kleden'", aldus Mary Romar van Camping Duinzoomhoeve in Julianadorp.

Met Pasen (begin april) in het vooruitzicht hebben de meeste campings in de Noordkop te kampen met zowel binnen- als buitenlandse boekingen. De huidige coronarestricties houden campinghouders bezig: "Op zich denk ik dat het komend seizoen net zo goed als vorig jaar gaat worden. Veel mensen willen in eigen land blijven en we hebben ook heel veel Duitsers op de camping. Met Pasen heeft denk ik wel 75 procent Duitse toeristen geboekt, misschien wel meer", vertelt Monique Langendijk van Camping Helmzicht in Julianadorp.

"Dit jaar is het met de restricties afwachten: het is anticiperen"

De timing van Pasen binnen het jaar is ook doorslaggevend voor het aantal boekingen. "Als Pasen vroeg valt, hebben we wel negentig Duitse gasten. Dit jaar is het met de restricties afwachten: het is anticiperen. Er zullen bijvoorbeeld ook wat oudere mensen zijn, die niet meer werken en het prima vinden om in quarantaine te gaan. Dat hun kinderen thuis de boodschappen voor ze doen, die ouderen hebben het ervoor over", vertelt Mary Romar van camping Duinzoomhoeve optimistisch.

Onvoorspelbaar

Een groot deel van de campings in Julianadorp en Callantsoog heeft jaarlijks te maken met veel Duitse toeristen, die in het voorseizoen richting Nederland trekken. Dit jaar is onvoorspelbaar en op dit moment worden boekingen geannuleerd. "Gisteren belden een aantal Duitsers af. Ze mogen door Nederland reizen, maar moeten eerst thuis tien dagen in quarantaine en na de vakantie nog eens veertien dagen thuis in quarantaine zitten. De eindconclusie: dat ze niet komen", laat Romar weten.

Bij vele campinghouders knaagt het idee van de ristricties op het camperen door de coronacrisis. "Het is natuurlijk een beetje tegenstrijdig allemaal. We hebben een plek met eigen sanitair, je bent in quarantaine eigenlijk. Het enige is boodschappen doen en dat doe je thuis ook", aldus Romar. De verantwoordelijkheid ligt volgens een aantal campinghouders dan ook bij onze Duitse buren zelf: "Ik laat het aan de Duitsers over. Als ze het riscio willen nemen, ja, dan is dat zo. Als je de krant openslaat en nu leest dat ze waarschijnlijk een test moeten doen aan de grens en ze zijn negatief: prima."