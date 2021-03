GVB vreest minder bussen, metro's en trams zonder extra geld van de overheid

AMSTERDAM - Op dit moment vervoert het GVB slechts een derde van het aantal reizigers dat normaal de bus, tram of metro neemt. Dat kost het vervoersbedrijf vele miljoenen euro's. Die worden nu nog gecompenseerd door het Rijk, maar vanaf oktober is die tegemoetkoming van het Rijk nog onzeker. Het GVB vreest dat het nu al maatregelen moet nemen als het Rijk niet snel over de brug komt.

Ze vindt dat er snel duidelijkheid moet komen om impopulaire maatregelen te voorkomen. "Dan hou je minder lijnen en een aantal metro's trams en bussen zullen minder vaak rijden. Ook jaag je mogelijk mensen die het zich wel kunnen veroorloven de auto in en dat is precies wat de stad niet nodig heeft."

Het GVB wordt voor 92 procent betaald uit reizigersinkomsten. In 2019 was dat nog 330 miljoen euro. Maar afgelopen jaar liep dat terug naar 180 miljoen en voor dit jaar verwacht het GVB nog 10 miljoen euro lager uit te komen.

Wethouder Egbert de Vries, voorzitter van de vervoerregio Amsterdam, luidt de noodklok bij het Rijk. Zonder compensatie, ook voor 2022 komt het GVB in de financiële problemen. "Wij moeten nu al bepalen wat we in 2022 gaan doen, hoe we onze dienstregelingen gaan maken, daar kunnen we niet heel lang meer mee wachten."

Voorkomen

Want dat betekent ook dat er misschien onnodig personeel uit moet, dat na de coronapandemie weer hard nodig is. En dat scenario wil het GVB koste wat het kost voorkomen. Ook al zal het aantal reizigers na de coronapandemie tijdelijk lager zijn omdat niet iedereen fulltime terug gaat naar kantoor.

Zuiderwijk: "Dat kleine deel dat er tijdelijk niet zal zijn, zal opgevangen worden door de groei van de stad. Er komen 50.000 woningen bij de komende jaren, dus wees niet penny wise pound foulish."