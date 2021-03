School heeft vrede met eis tegen man die gebouw binnenreed: "We willen het afsluiten"

GROOTEBROEK - Directeur Rob Narold van basisschool 't Palet kan zich vinden in de strafeis van drie jaar tegen Michel K. en een behandeling voor zijn stoornissen. De vader van één van de schoolkinderen ramde vorig jaar juli het schoolgebouw, waar op dat moment een afscheidsfeest van groep 8 aan de gang was. "We willen het graag afsluiten", zegt de schooldirecteur die ook bij de rechtszaak aanwezig was.

"Deze dag was toch wel pittig. Het is hard binnengekomen bij ons team. Er werd met spanning uitgekeken naar deze dag", vertelt Narold. Want ook al is er bijna een jaar verstreken, de impact is nog steeds groot op de school. "Zeker de directe periode erna. We hebben veel gesproken, er is individuele hulpverlening geweest."

Op de vraag waarom Michel K. de school binnenreed kwam geen antwoord, maar volgens Narold zijn de feiten glashelder. Meerdere getuigen zeggen dat de man boos was omdat zijn zoon en zijn vriendje in een andere klas zouden komen. Dat nam K. de school, en met name de juf van het jongetje kwalijk.

"Het is moeilijk vertrouwen te hebben in sommige situaties"

Hij vervolgt: "Mensen vinden het nog steeds lastig om de school binnen te komen. We hebben nu ouderavonden. Gelukkig zijn die nu digitaal. Maar sommige mensen vinden dat best ingewikkeld. Vertrouwen hebben in situaties, vertrouwen hoe met elkaar om te gaan. Daar hebben mensen echt last van."

Narold was samen met de juf die door Michel K. met de dood werd bedreigd aanwezig in de rechtszaal. "Het was een intensieve zitting. Maar wat belangrijk is, is dat er een gebiedsverbod voor de school is gevraagd en een contactverbod met de juf. Ik denk dat het rust geeft."

Juf vergeeft Michel K.

De juf liet een slachtofferverklaring voorlezen. "Die avond kwam u voor mij. Om mij te vermoorden. Voor iets wat ik niet heb besloten. Wij wilden alles doen om u zoon te helpen ontwikkelen. U heeft mijn werkplezier ontnomen, mijn onbezorgde leven. Uw aanslag op mijn leven draag ik voor altijd mee. Ik zal u vergeven. Hoop dat u geholpen wordt en weer een vader kunt zijn voor uw zoon. Een fout maken, maakt u geen slecht mens."

Ook Rob Narold was onder de indruk. "Mooi hè. Zo kijken we naar kinderen, zo gaan we met ze om. Ik vond het mooi dat ze die lijn naar hem doortrok. Dat deed hem goed zag ik, dat deed haar goed. Voor haar een goede afsluiting en een erkenning."

De rechter doet over twee weken uitspraak.

Bekijk hier het langere interview met directeur van basisschool 't Palet, Rob Narold.