Deze boswachter leeft voor de natuur en wijst enkele 'stoïcijnse hufter' op gedrag

NOORD-HOLLAND - Voor boswachter Jeroen Engelhart is de natuur zijn leven: "Ik werk niet voor mezelf, maar voor de natuur, overdag en 's nachts". Zijn favoriet? De ree. Je ziet ze niet, maar dat betekent niet dat ze er niet zijn. En juist daarom is extra voorzichtigheid geboden. Zeker nu het broedseizoen is, benadrukt Engelhart.

Boswachter Engelhart werkt voor Landschap Noord-Holland en is verantwoordelijk voor de natuur op buitenplaats Leyduin in Vogelenzang. Het broedseizoen is aangebroken en loopt van 15 maart tot ongeveer 15 juli.

En als het over het broedseizoen gaat, gaat het niet alleen over vogels, benadrukt hij. "Hazen en konijnen. De insecten beginnen met het afzetten van hun eitjes, vogels die op de bodem broeden, verder de eenden, de ganzen." Maar ook de egels, fazanten, vossen, eekhoorns, reeën en damherten. "Die moeten allemaal rust hebben."

De boswachter probeert tijdens die periode zoveel mogelijk rust voor de dieren te creëren en zorgt ervoor dat hij zijn werkzaamheden heeft afgerond. "Dan ben ik klaar met het grotere veldwerk en ga ik me focussen op de kleinere klussen, zoals een rastertje repareren. Maar een poel aanleggen of zagen in een bos, dat doe ik dan niet." Ook de boomcontroles doet hij pas in de winter. "Want juist in de holtes zitten nu de uilen en de spechten. Daar houden we dan rekening mee."

Op het nest

In de periode dat het broedseizoen is, beginnen de vogels met het leggen van eieren en de zoogdieren beginnen met het krijgen van hun jongeren. Om hen alle rust te geven is Nationaal Park Zuid-Kennemerland een campagne gestart. De slogan van die campagne luidt: "Blijf jij op het pad, dan blijf ik op mijn nest." De boswachter hoopt dat de campagne en de bijbehorende spandoeken het bewustijn voor de natuur aanwakkeren.



Want de consequenties zijn groot als de dieren in deze tijd gestoord worden. "Reeën hebben kalveren en die zijn kwetsbaar. Maar mensen struinen en gaan foto's maken. Ze willen het kalf aaien en aanraken. Dan is zo'n kalf klaar, want de moeder kijkt er niet meer naar en dan gaat het dood." Ook ziet hij veel losse honden die vervolgens alle kanten op schieten. "Die vindt dan zo'n reekalf en in blinde paniek rent het kalfje alle kanten op. Het water in en dan verzuipen ze of ze gaan de weg over en dan worden ze aangereden."

Capriolen

Dat hij vooral de reeën noemt is niet toevallig. Hij vindt het één van de mooiste beesten, vertelt hij. "De Latijnse naam is Capreolus capreolus. Dat zegt het al." Hij doelt op de verdedigingstechniek waarbij een ree op z'n achterste poten gaat staan en 'capriolen' uithaalt. "Zo'n bokkie leeft solitair, maar in de winter leven ze in groepen en dan tolereren ze elkaar, maar na de winter knokken ze elkaar de tent uit. Je merkt niet altijd dat ze er zijn. Maar dat je ze niet altijd ziet, betekent niet dat ze er niet zijn."

Te gast in de natuur

De boswachter benadrukt dat je als bezoeker in het leefgebied van de dieren bent. "Realiseer dat je te gast bent in een bos. Dat daar beesten wonen en dat zij de ruimte nodig hebben. Neem je zooi mee, je zakje chips, je mondmasker, je sigarettenpeuk, want alles wat je achterlaat heeft een gevolg. Je voetafdruk staat maanden later nog in het mos. De natuur is er voor ons en je moet het niet misbruiken."

Hij heeft het allemaal meegemaakt, vertelt hij. Maar het mooiste was toen hij een van de lokale bewoners 's nachts in het bos tegenkwam. "Overdag netjes met de hond aan de lijn, maar dan 's nachts tijdens het ene rondje met de hond, kom je de mensen inene tegen in het donker. Dan zie je ze schrikken. Toen heb ik diegene toch even vermanend toegesproken."