Eerste keeper Young Boys mist duel tegen Ajax

De keeper is herstellende van een hersenschudding en het duel tegen de Amsterdammers komt te vroeg. Miralem Sulejmani is wel van de partij bij de Zwitsers. De voormalig Ajacied is bezig aan zijn zesde seizoen bij Young Boys. Sulejmani speelde van 2008 tot 2013 bij Ajax.

Donderdag speelt Young Boys in Amsterdam tegen Ajax. De wedstrijd begint om 18.55 uur. De return staat gepland op donderdag 18 maart.