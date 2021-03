30-jarige Amsterdammer aangehouden voor Beuningse vergismoord

AMSTERDAM - Voor de moord op klusjesman Mehmet Kiliçsoy in Beuningen in Gelderland is een 30-jarige Amsterdammer aangehouden. De 49-jarige Mehmet werd op klaarlichte dag doodgeschoten. Afgelopen vrijdag meldde zich al een man bij de politie en die werd aangehouden. De tweede verdachte werd vandaag in Amsterdam aangehouden.