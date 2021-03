IJburgers blij met omslag over biomassa, maar hoe moet het nu verder met de centrales?

AMSTERDAM -In de laatste seconden had IJburger Fenna Swart van het comité Schone Lucht het gisteravond dan toch voor elkaar. In Nieuwsuur dwong ze GroenLinks-voorman Jesse Klaver tot een uitspraak over biomassa. Ja, hij wil ervan af. Ja, biomassa is achterhaald en ja, hij wil oude centrales uitfaseren. En nee, hij wil er geen nieuwe bijbouwen. In Westpoort is er vorige zomer net een geopend en in Diemen staat er nog een in de planning. En daar is veel verzet tegen van vooral bewoners van IJburg. Wat gaat er nu veranderen? En gaat er wel iets veranderen? Op IJburg juichen ze nog niet te vroeg.

Vroeger zat ze nog bij GroenLinks, Fenna Swart uit IJburg, maar daar is ze al lang uitgestapt. Haar strijd tegen biomassacentrales voert ze liever buiten de politiek, met haar Comité Schone Lucht. Maandag kreeg ze bij Nieuwsuur de kans om haar oude baas, Jesse Klaver, te ondervragen over zijn standpunt op biomassa. Of hij niet ook van mening is dat biomassa vervuilend is, en dat we er in Nederland mee moeten stoppen.

Klaver houdt eerst nog vol dat biomassacentrales voor electriciteit wellicht dicht moeten, maar de centrales die warmte opwekken, die hebben we nog nodig. Swart pareert hem handig, en uiteindelijk, in de laatste secondes van het debat zegt de voorman van GroenLinks dat de Vattenfal-centrale in Westpoort ook 'zo snel mogelijk' dicht moet en dat er geen nieuwe meer moeten worden gebouwd. "En daar ga ik hem aan houden", zegt een tevreden Swarts een dag later aan haar keukentafel. Niet dat de strijd is gewonnen, ze moet het nog zien, maar het is een eerste stap. Ook bewoners van IJburg hebben met interesse de discussie tussen Swart en Klaver gevolgd. Er staat een nieuwe centrale gepland, aan de andere kant van het water in Diemen. "Ik ben benieuwd wat het vervolg gaat worden en of ze ook echt gaan meebewegen en dat Vattenfall ook gaat denken 'we moeten er maar mee stoppen'., zegt IJburger Mike Visser. Amsterdam wil ook af van biomassa Ook de gemeente Amsterdam liet AT5 vandaag weten van biomassa af te willen. Wat dat dan voor de net geopende centrale in Westpoort betekent is nog niet duidelijk. De centrale voorziet een behoorlijk deel van de stad van warmte.

