Extra keuzevak op middelbare scholen moet meer jonge vissers opleveren

DEN HELDER - Steeds minder jongeren kiezen voor het vak van visser of besluiten de viskotter van hun vader over te nemen. Daar moest verandering in komen, vonden drie middelbare scholen en het ROC Kop van Noord-Holland. Sinds dit schooljaar wordt daar voor vmbo-leerlingen daarom het extra keuzevak 'commerciële visserij' aangeboden.

Met het keuzevak zijn scholieren beter voorbereid voor een opleiding aan het Nautisch College in Den Helder, die ze daarmee mogelijk ook nog versneld kunnen afronden. "Het past eigenlijk in onze wens om de aansluiting van vmbo op het mbo beter vorm te geven", zegt directeur Aad de Wit van het ROC Kop van Noord-Holland.

Hij vervolgt: "Met deze module krijgen ze goed zicht op de activiteiten binnen de visserij. Vaak is het zo dat de beroepsoriëntatie wat algemeen is, op deze manier wordt het praktischer." Vooral voor jongeren die al interesse hebben in de visserij is het interessant, vindt De Wit. "Het kan zijn dat sommige scholieren het leuk lijkt om visser te worden, maar als je niets concreets aanbiedt, kan het zomaar zijn dat ze die keuze toch niet maken. Door ze zo ermee in contact te brengen, versterk je het enthousiasme en wordt het voor hen duidelijker."

Vismethodes

De leerlingen leren onder andere over vismethodes en veiligheid op zee, maar ook praktisch hoe ze kapotte netten kunnen herstellen en hoe ze vissoorten kunnen onderscheiden. Het ROC werkt voor dit project samen met de middelbare scholen in Den Helder (Scholen aan Zee), Wieringerwerf (rsg Wiringherlant) en Texel (OSG de Hogeberg). De Wit: "We hebben pas de eerste reeks van lessen gegeven en willen dit vak structureel en jaarlijks aanbieden."

De opleiding komt op een bijzonder moment, aangezien de visserij de komende jaren voor veel uitdagingen staat. Onder andere de Brexit, klimaatverandering en windparken in visgebied zorgen voor een behoorlijke terugloop van vissers.

In de video hieronder wordt uitgelegd wat de scholieren leren bij het keuzevak: