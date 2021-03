Zaak doet naam eer aan: politie vindt hennepkwekerij in Pablo’s IJscobar

De politie kreeg al eerder signalen dat er misschien een hennepkwekerij was in het pand. Over welke signalen dat waren wil de politie geen uitspraak doen. Een van de buurtbewoners is totaal niet verbaasd. “Je ruikt het overal op straat, de wietlucht. Zeker als je daar langs loopt.”

Medewerkers van Stedin, de energieleverancier van het pand, gaan de stroom afsluiten. Ook zal een gespecialiseerd ruimbedrijf ter plaatse komen om de hennepkwekerij te ruimen en de planten te vernietigen.

Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het onderzoek loopt nog.