Van muziekstudio naar coronateststraat: "Laat je niet kisten, ga wat doen"

Toen de verslaggever van NH Nieuws in juni bij studio Jottem! in Wormrveer op bezoek ging, zag eigenaar Theo het allemaal wat somberder in. "Ik vind dit geen leven. Ja en als ik wel ziek word, so be it. Het is dan verschrikkelijk voor mijn vrouw en kinderen, maar zo wil ik niet leven", zei hij voor de camera van NH Nieuws.



Vooral het sociale aspect is iets dat Theo erg heeft gemist. Dankzij zijn muziekstudio, maar ook dankzij zijn werk met artiesten als Nick en Simon, is hij normaal gesproken altijd onder de mensen. Hij waardeert het dan ook zeer dat hij bij de teststraat ook veel contact met mensen heeft.

Erbij horen

"Mensen die die komen zijn meestal zenuwachtig, dus je moet wat geduld met ze hebben. Het oogcontact met mensen in de auto's, dat is fijn. Verder met je collega's onderling." Naast het sociale contact, voelt Theo zich ook weer nuttig. "Je voelt je weer erbij horen. Je leven heeft weer nut."



Tekst gaat door onder de video.