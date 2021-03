Gerben Valkema wint dé stripprijs voor striptekenaars: 'Nou moe!'

HAARLEM - "Elsje zou dit heel erg overdreven vinden. Bovendien had ík de prijs niet moeten krijgen, maar zij!", lacht Gerben Valkema. De geestelijk vader van stripfiguur Elsje heeft dinsdag de Stripschapprijs 2021 gewonnen. Het is dé oeuvreprijs voor Nederlandse striptekenaars en dat terwijl de Haarlemmer nog maar net de 40 is gepasseerd.

"Nou moe!", zegt Gerben, zoals stripfiguur Guust Flater dat ook zou doen. Uit handen van Meerten Welleman, voorzitter van Het Stripgenootschap, neemt hij de Stripschapprijs in zijn studio in Haarlem in ontvangst. Het is de enige prijs voor striptekenaars in Nederland, die al een halve eeuw jaarlijks wordt uitgereikt. Vanwege corona gaat dat nu even anders. Gerben krijgt hem namelijk in de vorm van een 'centsprent', een getekend juryrapport vervaardigd door Herman Roozen, de Striptekenaar des Vaderlands.

Gerben 'Elsje' Valkema wint de Stripschapprijs 2021: "Superleuk!" - NH Nieuws

De avonturen van Elsje, die Gerben samen met tekstschrijver Eric Hercules maakt, zijn dagelijks te bewonderen in de regionale kranten. Maar de Haarlemmer deed en doet nog zoveel meer. Toen hij 19 jaar was, leerde hij de eerste stappen van het striptekenen bij Studio Kruis. En zo werd hij één van de tekenaars van 'Jan, Jans en de Kinderen', leverde hij bijdragen aan tijdschrift de Donald Duck, tekende hij Ollie B. Bommel én mocht hij zelfs een editie van Suske en Wiske vormgeven. En hij is 'nog maar' 40 jaar. En dan al een oeuvreprijs in zijn zak. "Ja, kan je nagaan, moet ik nou stoppen ofzo, wat moet ik doen?" Oeuvreprijs Volgens Meerten Welleman hoef je helemaal niet hoogbejaard te zijn om een oeuvreprijs te winnen. "Je kan wel 80 zijn, maar is het dan nog wel leuk om de Stripschapprijs te krijgen? Het is leuker om 'm te krijgen op hét moment. Deze tekenaar staat zo ontzettend in de belangstelling, die moeten we nu gewoon iets extra's geven als beloning voor het geweldige werk wat hij gemaakt heeft. Als je ziet wat Gerben afgelopen jaren heeft gedaan, dat is zo ongelooflijk goed allemaal."

Het getekende juryrapport van de Stripschapprijs 2021 - NH Nieuws / Paul Tromp

De tekeningen waarop Gerben het trotst is? "Dat is toch wel Elsje, die ik samen met Eric maak. Dat is toch echt onze strip, ons kindje. Suske en Wiske waren ook hele leuke kindjes, maar die zijn eigenlijk van de zuiderburen. Het was een enorme eer, maar je eigen kinderen vind je toch altijd het mooist", zegt hij lachend. Eeuwige roem "Het bijzondere is dat Gerben altijd precies aansluit op de tijdsgeest. Hij weet wat er om hem heen speelt en daar haakt hij op in, of het nou bij Elsje is of bij een andere illustratie. Hij weet het publiek van nu altijd te boeien", voegt Meerten Welleman nog even toe aan het juryrapport. Gerben neemt de woorden dankbaar in ontvangst en gaat het vast nog een keer uitgebreid vieren. "Ik moet mijn veertigste verjaardag ook nog vieren, dus dat gaan we straks helemaal goed doen." De Stripschapprijs 2021 bestaat nu nog uit eeuwige roem en de getekende centsprent. Later dit jaar wordt Gerben nog extra in het zonnetje gezet, mochten de Stripdagen alsnog georganiseerd worden. Het programma 'NH Iconen' was onlangs nog te gast bij Gerben Valkema, kijk hieronder naar die aflevering