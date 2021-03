Vooral flinke toename in Gooise Meren laat aantal Gooise coronapatiënten stijgen

'T GOOI - Het aantal mensen in 't Gooi dat positief is getest op het coronavirus is afgelopen week met tien procent toegenomen. Die stijging komt vooral door een flinke toename van het aantal nieuwe patiënten in de gemeente Gooise Meren. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

Dat Gooise Meren deze week rood kleurt is vooral te wijten aan de flinke coronauitbraak onder eindexamenleerlingen van middelbare scholen het Sint Vituscollege, het Willem de Zwijgercollege en het Goois Lyceum. Daar bleken afgelopen week tientallen leerlingen besmet met het coronavirus door onveilig contact in de voorjaarsvakantie, waarschijnlijk na feestjes.

Gooise Meren heeft mede daardoor over de afgelopen week van de hele regio relatief het hoogste aantal coronabesmettingen. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 356,6 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar afgelopen week 207 personen positief zijn getest op corona. Een week geleden waren dat nog 156 mensen.

Ook in Hilversum stijgt het aantal besmettingen flink na een paar weken met een stevige daling. Afgelopen week werden in Hilversum 140,9 mensen per 100.000 inwoners positief getest op het virus. Dat gaat in de praktijk om 128 mensen. Een week geleden waren dat nog 88 mensen.

Ondanks de stijging blijft Hilversum nog de Gooise gemeente met relatief de minste nieuwe coronabesmettingen

Andere gemeentes

De andere Gooise gemeentes laten dalingen zien van het aantal nieuwe coronabesmettingen. In Laren en Blaricum daalde het aantal nieuwe besmettingen het hardst.

In de twee dorpen werden de afgelopen week per 100.000 inwoners respectievelijk 218,8 en 173,3 mensen mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er de afgelopen week respectievelijk 24 en 20 personen positief zijn getest op corona. Dat waren vorige week in beide plaatsen nog 34 mensen.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: