Amsterdam NL V Er gloort eindelijk weer een beetje licht aan het einde van de tunnel voor de horeca

Demissionair minister Hugo de Jonge zei het tijdens de persconferentie toch echt: mogelijk gaan over drie weken de terrassen weer open. Het is natuurlijk nog even afwachten, maar sommige Amsterdamse horecaondernemers knappen het terras vast op.

Len van der Meij heeft nieuwe kussens, strandstoelen en parasols besteld. Ook is hij zijn terras aan de Maasstraat vast aan het schoonvegen. De eigenaar van café Goos heeft er alle vertrouwen in dat hij over drie weken weer biertjes mag tappen. "We hebben voor het eerst een datum gehoord. Al die maanden hiervoor was het 'we kijken het aan', dus ik ga er gewoon vanuit dat we het weekend voor Pasen gewoon open zijn."

Ook Laura Deelen en Milène Hoving van café-restaurant Amsterdam zijn het terras klaar aan het maken. Ze hebben net een lading viooltjes opgehaald. "Die gaan we in de aarde zetten." Milène durft optimistisch zijn over de opening van het terras op 31 maart, maar Laura is iets voorzichtiger. "Ik denk de hele tijd dat het mag, maar dan mag het elke keer niet. Dus laten we het eerst maar eventjes zien." 'Als het niet kan, dan kan het niet' Ook Len van café Goos houdt er heus wel rekening mee dat de terrassen uiteindelijk toch niet open mogen. "Als het niet kan, dan kan het niet. Ik heb liever dat we verantwoord 1 mei opengaan, dan dat we nu opengaan en dan juni of juli weer dicht moeten. Als het niet kan dan kan het niet."