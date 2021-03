Hilversumse politiek buigt zich over extra steunmaatregelen coronacrisis

HILVERSUM - De Hilversumse politiek gaat kijken of er extra steunmaatregelen moeten komen om Hilversummers, winkeliers en horecaondernemers door de coronacrisis te loodsen. Voor komende donderdag staat een extra raadscommissievergadering gepland om te kijken waar de gemeente de samenleving kan helpen.

Vast staat al dat er gekeken wordt naar extra hulp voor de horeca. Een groot deel van de Hilversumse gemeenteraad wil toestaan dat horecaondernemers de komende drie jaar een groter terras rond hun zaak mogen plaatsen.

Daarmee kunnen ze, op anderhalve meter afstand, meer gasten ontvangen en meer geld verdienen. Door de grotere terrassen voor een paar jaar toe te staan, kunnen de horecaondernemers de komende jaren de opgelopen schade door de coronacrisis deels goedmaken.

Ook wordt er gekeken naar andere extra steunpakketten om de samenleving te steunen. Zo wordt er gekeken naar meer hulp voor kwetsbare Hilversummers en Hilversummers die door de coronacrisis bijvoorbeeld hun baan zijn kwijtgeraakt en financieel niet meer rondkomen.

Breed steunpakket

Hilversum kondigde eerder al aan met een breed steunpakket van enkele miljoenen te komen om het dorp door de crisis te helpen.

De lokale politiek wil met de extra vergadering kijken of de gemeente nog meer zou moeten doen of dat de huidige gemeentelijke aanpak voldoende is. Er wordt gekeken naar de gevolgen van de coronacrisis op het gebied van openbare orde en veiligheid, economie, sociaal maatschappelijk, kwetsbare doelgroepen en gezondheidseffecten.

De extra vergadering staat gepland voor donderdag. Er wordt gekozen voor deze snelheid zodat de gemeenteraad eind deze maand al kan stemmen over de extra voorstellen tot steun.