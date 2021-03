Deze drie 19-jarigen maken bij de verkiezingen hun stemdebuut

NOORD-HOLLAND - Gido (19), Noa (19) en Hidde (19) mogen dit jaar voor het eerst hun stem uitbrengen bij de landelijke verkiezingen. En ze staan te popelen. NH Nieuws vroeg de jongeren hoe zij zich de afgelopen tijd hebben georiënteerd. "De komende vier jaar worden voor ons heel belangrijk."

Gido De 19-jarige Gido uit Langedijk is naast stemgerechtigde, ook bedenker van Brieven van het Brein, zijn stageproject voor de Alkmaarse jongerenorganisatie STAD. Hij verzamelde samen met drie leeftijdsgenoten bijna driehonderd brieven van jongeren over hun mentale problemen. "Er stonden de meest uiteenlopende dingen in, maar vooral dat jongeren motivatie én hun vrienden missen", aldus Gido. Natuurlijk schreef hij zelf ook een openhartige brief. Beluister die én het hele interview met Gido hieronder. Tekst gaat verder onder de video

Gido benadrukt dat jongeren bij elkaar een derde van de Kamer kunnen bepalen. Woensdag, op zijn twintigste verjaardag nota bene, gaat hij naar de stembus. "Ik zou het heel tof vinden als andere jongeren ook gaan. Zie het maar als mijn verjaardagscadeau", zegt hij lachend. Hidde Ook Hidde (19), die inmiddels op kamers in Amsterdam woont, is duidelijk over wat hij de aankomende verkiezingen gaat doen. "Ik ga zeker stemmen." Hij benadrukt het ontzettend belangrijk te vinden dat mensen hun stem laten horen. "Zo werkt het in onze democratie." Hij vertelt dat voor hem als student vooral het leenstelsel en de basisbeurs belangrijke onderwerpen zijn waarop hij zich heeft georiënteerd. "Maar ook het thema klimaat, wat natuurlijk uitgebreid onder jongeren leeft, is een onderwerp waar ik veel waarde aan hecht", aldus Hidde.

Of hij wat meer links of rechts zou willen stemmen, had hij vooraf al bepaald. "Maar ik heb vooral gekeken welke partijen aandacht besteden aan onderwerpen die ik belangrijk vind en welke niet." Vele artikelen, stemwijzers en gesprekken met zijn huisgenoot verder, is Hidde er inmiddels uit. "Ik vind het belangrijk dat ik goed over mijn stem heb nagedacht." Noa "Hoe ik mij oriënteer?", vraagt de Hoofddorpse Noa, "ik moet zeggen dat ik altijd al wel maatschappelijk betrokken ben en dat maakt wel uit." De 19-jarige is door het dolle heen dat ze eindelijk, na al die jaren, haar stem mag uitbrengen. Noa vertelt dat ook zij zich vooral oriënteert door specifieke onderwerpen uit te zoeken en hierover met mensen in gesprek te gaan. Zo leest ze uitgebreid verkiezingsprogramma's ('die een beetje saai zijn misschien, maar wel belangrijk') en kijkt ze debatten via Zoom. "Daar zijn de gesprekken een stuk toegankelijker dan wanneer je een debat volgt in de Kamer. Het is allemaal wat luchtiger", legt de student audiovisueel van het Media College Amsterdam uit.

Volgens haar leer je er ontzettend veel van en geeft het duidelijkheid over de verschillen tussen de partijen waarover je twijfelt. Noa heeft ook nog een tip voor de jongeren die er nog niet helemaal over uit zijn op welke partij ze moeten gaan stemmen: "Ga na wat jij belangrijk vindt en waar jij je boos over maakt, bijvoorbeeld over onderwerpen rondom vee-industrie en woningbouw, en ga daar dan echt gericht naar zoeken."

Jongeren voor jongeren Als je voor het eerst je stem mag uitbrengen, kan dat best ingewikkeld zijn. Want waar staat welke partij voor en wat vinden zij belangrijk? De 16-jarige Iris uit Heemstede en de 22-jarige Jet uit Amsterdam helpen deze jongeren graag op weg. Zo ontwikkelde Iris een Regenboog Stemwijzer, gericht op de jonge doelgroep. "Ik zag in mijn omgeving dat veel vrienden die voor het eerst mochten stemmen moeite hadden om een partij te vinden die bij hen past." Op Instagram maakte zij een speciale post met standpunten van diverse partijen over het thema LHBTQIA. "Ik vind het belangrijk om mensen bewust te maken van hun stem." De 22-jarige Jet uit Amsterdam heeft samen met een groep vrienden diverse verkiezingsdebatten via Zoom georganiseerd. Waarbij jongeren en politici met elkaar in gesprek gingen over onderwerpen die voor jongeren belangrijk zijn, zoals klimaat, racisme, woningmarkt en het leenstelsel. Instagram- en Facebookpagina op met meer informatie. "Ik vind het belangrijk dat dit gebeurt, want in de Kamer ligt de gemiddelde leeftijd rond de 50 jaar. De politiek denkt vaak: jongeren zijn toch geen kiezers. En daarom schenken ze daar weinig aandacht aan. En hierdoor hebben jongeren minder binding met de politiek. Het is een vicieuze cirkel." Ook besteden ze via sociale media aandacht aan de aankomende verkiezingen. Ze richtten een speciale- enop met meer informatie.