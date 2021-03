Goois busvervoer jaar later pas elektrisch: "Corona maakt investering nu onmogelijk"

HILVERSUM - Volgens de nieuwe concessie zouden er deze zomer in 't Gooi alleen nog elektrische bussen rondrijden, maar dat streven blijkt nu onhaalbaar. Pas in 2022 zullen alle bussen in 't Gooi emissievrij zijn. "Door corona is de investering nu onmogelijk", aldus een woordvoerder van het vervoersbedrijf.

Vooruitstrevend klonken de plannen afgelopen zomer zeker. Per 11 juli 2021, de ingang van de nieuwe concessie, zouden alle bussen van vervoerder Connexxion elektrisch rondrijden. Daarmee zou de Gooi en Vechtstreek één van de eerste regio's zijn waar het busvervoer emissievrij rondrijdt, dus zonder verontreinigende uitstoot. Transdev, het moederbedrijf van de busvervoerder Connexxion, ziet nu echter in dat door de coronacrisis een dergelijke investering onmogelijk is.

"Vanuit de provincie was het geen eis om bij de start van de concessie met elektrische bussen te rijden", legt een woordvoerder uit. "Vanuit onze aanbieding stond die belofte wel, maar dat was pre-corona."

Gevolgen van corona

Het advies om thuis te werken hakt er bij de vervoerder nog altijd hard in. "We ziten nu op ongeveer 30 procent van het aantal reizigers voor corona", aldus de woordvoerder. Door het wegvallen van die inkomsten is de investering vooruitgeschoven. "Waarschijnlijk stromen de bussen in kwartaal twee van 2022 in."

Daardoor zullen de groene bussen van Connexxion in het eerste jaar van de concessie nog te zien zijn in 't Gooi. Als de nieuwe bussen er zijn, zullen ze ook rondrijden onder de naam van moederbedrijf Transdev. "Bij de bushokjes wordt gelijk wel duidelijk dat Transdev de nieuwe vervoerder is en onze werknemers krijgen ook nieuwe werkkleding, maar het is nog even wachten op de nieuwe bussen."

Terugkeer van reiziger

Voor de vervoerders is het gissen hoe de terugkeer van reizigers zal verlopen. "Dat hangt van de Rijksoverheid af. De vraag is: wanneer mogen we weer meer reisbewegingen maken", aldus de woordvoerder. "Als dat zover is kunnen we het openbaar vervoer natuurlijk extra aantrekkelijk maken, maar mensen moeten zelf het weer het idee krijgen om daar ook gebruik van te maken."

Door alle onzekerheden durft de woordvoerder ook nog niks te zeggen over andere beloftes in de concessie. Zo bestaat er nog onduidelijkheid over het extra busvervoer dat per 2023 zou worden ingezet in de regio. "Het is afwachten hoe de reiziger na deze crisis wil reizen."