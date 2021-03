Haarlem NL V Zeegroente met maar liefst 18.000 verschillende smaken: Remko maakt snacks van zeewier

Zeewier is voor food-ondernemer Remko Hol een grondstof voor de toekomst. Hij gebruikt de zilte groente als ingrediënt voor zijn vleesloze hamburgers en snacks.

'Wij zien zeewier als een zeegroente met maar liefst 18.000 verschillende soorten en met ieder zijn eigen smaak', aldus een enthousiaste Hol. Het luistert daarom erg nauw welke soort je in welke product toepast. Voor zijn 'vega'-bitterballen experimenteert hij in zijn keuken net zolang totdat hij het juiste recept te pakken heeft.

Voor Remko is ondernemen een 'way of life'. Hij kan niet anders. Nadat hij een succesvol bedrijf verkocht had, was stilzitten geen optie. Met de opbrengst is hij aan de slag gegaan in de voedingsindustrie waar hij toevallig in aanraking kwam met zeewier. En daar richt hij nu zijn pijlen op. In de toekomst hoopt hij eigenaar te zijn van een zeewierboerderij.

"De aller-, aller-, allergrootste uitdaging is producten industrieel te krijgen." Remko Hol

Zodra de nieuwe bitterbal of hamburger lekker smaakt in zijn eigen keuken moet hij zorgen dat diezelfde smaak ook terugkomt bij de snacks die van de lopende band in de fabriek rollen. En dat lijkt makkelijker dan het is.

"Als we in 2050 de mensheid willen blijven voeden, dan gaat zeewier daar een hele belangrijke rol in spelen" Remko Hol, food-ondernemer

Ondernemen is mooi, maar heeft ook een keerzijde en daar moet je wel tegen kunnen. Tegenslagen, afwijzingen en mislukkingen horen daarbij. 'Het belangrijkste is dat je je hart volgt', aldus Remko, en 'durft om hulp te vragen'. De meeste mensen zijn bereid om je te helpen als je daar om vraagt.