De Stembus: aflevering 7 - Stemmen met studenten en brandweerwagens in de Noordkop

Isabella rijdt met haar Stembus Den Helder binnen voor een gesprek met ROC-studenten die de verkiezingen in goede banen gaan leiden, gaat proefstemmen in de drive-through in de brandweerkazerne in Wieringerwerf en ontmoet op Texel architectuurhistoricus Vincent van Rossem. En met welke lijsttrekker zouden de inwoners van de Noordkop het het langst uithouden op een verder onbewoond eiland?