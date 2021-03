Politieagent die verwarde man doodschoot op begraafplaats wordt niet vervolgd

Naar nu blijkt heeft de man vlak na zijn dollemansrit ook een agent aangevallen die op het voorval was afgekomen. De man ging de agent te lijf terwijl de agent met zijn rug op de grond lag. Dat blijkt uit verschillende gesprekken met getuigen, zoals wandelaars, een boswachter en medewerkers en een bezoeker van de begraafplaats.

Uit onderzoek bleek dat de man voor het voorval al vaker 'zeer verward' was. De man zat in een psychose. Zijn familie trok destijds al vaker aan de bel en stelde dat de man opgenomen had moeten worden. Dat gebeurde niet.

De verwarde man (39) werd neergeschoten nadat hij even daarvoor voor een flinke ravage had gezorgd: hij reed met zijn auto het Corverbos in, ramde een hek, vernielde een paar graven en uiteindelijk kwam hij met zijn auto tegen een gebouwtje op de begraafplaats tot stilstand.

Nog veel vragen over door Hilversumse politie doodgeschoten man

Nog veel vragen over door Hilversumse politie doodgeschoten man

Uit het onderzoek blijkt dat de agent op dat moment niet op directe assistentie van collega’s kon rekenen. Het slachtoffer was kort daarvoor met zijn auto door de aula van een begraafplaats heen gereden. Omdat de agent al eerder geprobeerd had het slachtoffer met het gebruik van pepperspray aan te houden, maar dit geen enkel effect had gehad en hij de aanval niet op andere wijze kon stoppen, heeft de politieagent gebruik gemaakt van zijn vuurwapen, aldus de Rijksrecherche.

Gericht geschoten

De betrokken agent loste eerst een waarschuwingsschot, maar dat had geen effect op de verwarde man. De agent moest uiteindelijk besluiten zijn wapen op de verwarde man te richten en hem neer te schieten.

Volgens de Rijksrecherche was dit op dat moment, gezien de penibele situatie waarin de agent zich bevond, een gerechtvaardigde keuze. "Gelet op de korte afstand, was een schot gericht op de benen geen effectieve reactie op de aanval. Het feit dat het slachtoffer in de borst werd geraakt, terwijl de agent op de buik richtte, kan de agent, mede met het oog op de zeer korte schootsafstand, niet worden verweten", zo concludeert men na het onderzoek.

Er was dus sprake van noodweer en daarom valt de dood van de verwarde man de agent niet aan te rekenen, concludeert het Openbaar Ministerie. "De situatie was zeer dreigend en de agent had op het betreffende moment geen andere minder ingrijpende middelen meer ter beschikking dan het lossen van een gericht schot."