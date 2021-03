Openbaar Ministerie in beroep tegen vrijspraak van verstandelijk beperkte man

WINKEL - Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen het besluit van de rechter, twee weken geleden, om een licht verstandelijk beperkte man (41) vrij te spreken van betrokkenheid bij de dood van zijn 40-jarige vrouw in oktober 2019.

Op zijn manier had hij zijn stervende vrouw wel bijgestaan, redeneerde de rechter, en dat hij de hulpdiensten niet heeft ingeschakeld was volgens haar niet opzettelijk .

Het duurde destijds anderhalve dag voor er medische hulp werd geroepen voor de vrouw die, eveneens verstandelijk beperkt, was gevallen na alcohol en medicatie te hebben ingenomen. Het Openbaar Ministerie (OM) wil er niet in mee gaan dat de man door zijn beperking de situatie niet goed heeft ingeschat en gaat tegen het besluit in beroep. "Naar oordeel van het OM is het bewezen dat de verdachte zijn vrouw in hulpeloze toestand achterliet."

Daar denkt de officier van justitie anders over. Bovendien is ze er bang voor dat de man geen begeleiding zal zoeken als er niet een (voorwaardelijke) gevangenisstraf boven zijn hoofd hangt.

Halve liters bier

De 40-jarige Sharon dronk de dag voor haar dood ruim twintig halve liters bier en gebruikte daar tevens medicatie bij. Die combinatie zorgde ervoor dat ze meerdere keren viel en na de laatste keer op de grond bleef liggen. In de nacht en dag die er op volgden, lag ze grotendeels op een koude stenen vloer en was ze vaak buiten bewustzijn.

Haar man probeerde haar wakker te krijgen door water over haar heen te gooien en in haar gezicht te slaan, maar dat werkte niet. Ook probeerde hij haar ergens anders te krijgen. Uiteindelijk heeft hij haar naar de keuken gesleept, gooide daar nog meer over haar heen (waaronder bier en ketchup), maar het ging slecht met haar en kort erna is ze overleden.

Een reanimatiepoging van de man, zoals hij in televisieseries had gezien, was tevergeefs. Tegen de 41-jarige Pedro V. had het OM aanvankelijk een gevangenisstraf van 270 dagen geëist, waarvan 186 dagen voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar.