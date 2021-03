Drukte op corona-afdeling Tergooi iets afgenomen, eerste operaties gaan weer door

Tergooi had afgelopen week nog zeventien patiënten met een coronabesmetting in het ziekenhuis liggen, waarvan drie patiënten op de intensive care. De intensive care ligt daarmee niet meer 'vol'. "We merken dat de ergste druk er af is. Dat is absoluut geen garantie - want het kan bij wijze van spreken volgende week weer anders zijn - maar we merken zeker dat er wat meer ruimte komt voor andere dingen en dat is erg fijn", aldus Fassbender.

Het ziekenhuis heeft daarom besloten om ook andere afspraken dan spoed-, kanker- en coronazorg weer op te pakken. Daar was de afgelopen maanden amper ruimte voor. "We streven ernaar om de komende weken alle, zoals wij dat noemen, semi-spoedoperaties door te laten gaan. Het gaat om operaties die geen acute spoed hebben, maar wel binnen zes weken moeten gebeuren. Het kan daarbij om van alles gaan."

Ziekteverzuim gedaald

Dat Tergooi deze operaties weer kan oppakken heeft niet alleen te maken met de verlichting op de corona-afdeling, maar ook omdat het ziekteverzuim onder het personeel voorzichtig daalt. "We zijn er natuurlijk nog niet, maar het gaat nu de goede kant op."

Dat Tergooi juist iets meer ruimte ziet, is opvallend. In andere delen van de provincie is de coronadruk nog onverminderd hoog. Daar worden veel patiënten zelfs noodgedwongen overgeplaatst.