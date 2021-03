60 uur taakstraf voor opruier (17) avondklokrellen: 'Burgeroorlog is gestart'

De jongen werd aangehouden voor het verspreiden van opruiende teksten via de social media en het oproepen tot geweld tegen politie en handhaving in Alkmaar. Hij verstuurde via een chatgroep teksten als: "Burgeroorlog is gister gestart" en "heel de week en weekend moeten er overal rellen zijn".

Ook opperde hij om telefoonwinkel Vodafone tegenover het gemeentehuis te plunderen en geweld tegen de politie te gebruiken. Verder schreef hij: 'die bommen laat ik aan jullie over' en 'als het aan mij ligt valt er een bom op".

De jongen verklaart dat het niet zijn bedoeling was om mensen tot rellen aan te zetten, maar de kinderrechter stelt dat de berichten bewijzen dat de jongen zich schuldig heeft gemaakt aan opruiing. "Het aanzetten van mensen tot het plegen van strafbare feiten ontwricht de maatschappij en dat mogen we niet tolereren."

NH Nieuws was eerder bij een zaak van de snelrechter die twee mannen veroordeelde. Tekst gaat hieronder door.