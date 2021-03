Bloemen en Ajax-sjaaltjes op plek waar Polletje is doodgeschoten

Dondermiddag kwam hij rond 14.00 uur op de Alexander Dumaslaan om het leven. Een man zou hem hebben opgewacht en heeft hem door zijn hoofd geschoten. Omwonenden vertelden aan het Parool dat Van de Pol net zijn 7-jarige dochtertje van school had gehaald. De dader is richting de Dolingadreef gevlucht.

F-side

Van de Pol was een bekende in de onderwereld. Hij kreeg 15 jaar celstraf voor het doodschieten van vier mannen in een seksclub in Haarlem in 2000. Ook had hij jarenlang een belangrijke rol bij de fanatieke suppertersgroep van Ajax, de F-side.

De laatste keer dat hij in aanraking kwam met het Openbaar Ministerie was in 2017. Toen werd er 15 maanden cel geëist voor verboden wapenbezit. Van de Pol werd 56 jaar.