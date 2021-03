IJsvogelwanden worden weer opgeknapt: "We steken graag een helpende hand toe"

AMSTERDAM - Voordat het broedseizoen begint moeten natuurbeschermers nog even flink aan de bak. In Noord worden de ijsvogelwanden opgeknapt zodat ijsvogels, die de vrieskou van afgelopen winter hebben overleefd, een gespreid bedje krijgen.

Met waadpak, schep, bats en een grondboor gaan Fred en Eduard op stap. Ze zijn de fietsploeg van de IJsvogelwerkgroep die tientallen ijsvogelwanden onderhoudt. In heel Noord-Holland zijn natuurliefhebbers op dit moment bezig met het helpen van de ijsvogels. "Kijk voor ratten doen we dat niet", zegt Fred die als stadsecoloog fulltime voor de natuur werkt. "De ijsvogel is een prachtig vogeltje en daarom steken we graag een helpende hand toe."

Dat moet ook wel want ijsvogels broeden in steile oeverwanden die je normaal alleen in zuidelijker gelegen natuurgebieden aantreft, niet in een Hollandse poldersloot.

Werk aan de winkel

Aangekomen op Tuinpark Buikslotermeer is er meteen werk aan de winkel: "Je ziet dat er aarde van de wand gevallen is, zodat wezels en vossen een makkelijk opstapje hebben om bij het nest te komen." De heren hijsen zich in een waadpak en stappen vervolgens de sloot in.

Met meegebrachte gereedschap scheppen ze de aarde voor de ijsvogelwand weg uit de sloot. Eduard helpt als vrijwilliger graag mee met dit soort klusjes. "Je bent lekker buiten bezig en je doet iets voor natuur. Dat vind ik belangrijk. Ik geniet er iedere dag van dus dan doe je graag iets terug." Eduard helpt ook mee met het aanleggen van broeihopen voor ringslangen.

Voorspel

Als de wand weer steil is afgegraven, de grond is weggeschept en opschietende planten zijn verwijderd, komt de grondboor tevoorschijn. Eduard draait hem steeds een stukje de wand in tot hij een tunnel van ongeveer veertig centimeter heeft gemaakt. "De rest moet de ijsvogel zelf doen", zegt Fred. Dat hoort bij het voorspel. "Het eigenlijke nest ligt zo'n 80 centimeter achter de ingang. Dat is ruim de lengte van een reigersnavel."

Het is voor de ijsvogel momenteel afzien, omdat door het ijs hun voedsel soms onbereikbaar zijn geweest. Een ijsvogel die een dag geen visje vangt, is onherroepelijk ten dode opgeschreven. Daarom dat Fred ook veel wakken heeft open gehouden in februari.