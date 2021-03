Noord-Holland verdeeld over luchtvaart: wat wil landelijke politiek met Schiphol?

SCHIPHOL - 2021 had voor Schiphol hét jaar moeten worden waarin 'gematigde groei' weer mogelijk zou zijn. Het is de vurige wens van de luchthaven zelf en die groei in het aantal vluchten was ook afgesproken in het vorige regeerakkoord. Maar de coronacrisis slingerde Schiphol terug naar het jaar 1992, toen er een vergelijkbaar aantal vluchten was als in 2020. Schiphol wil op zijn minst terug naar hoe het was voor de coronacrisis, maar wat wil de politiek met de luchtvaart na de Tweede Kamerverkiezingen?

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De toekomst van de Nederlandse luchtvaart en met name Schiphol, veruit de grootste luchthaven van het land, zorgt al jaren voor verdeling binnen de politiek, het bedrijfsleven en omwonenden. Schiphol is het afgelopen decennium ongekend hard gegroeid en stuitte in 2017 al op het maximumaantal vluchten van 500.000 per jaar, een grens die tot en met 2020 is afgesproken met de omgeving. Sindsdien liggen politici, de luchtvaartsector en omwonenden met elkaar overhoop over hoe het verder moet.

Door de coronapandemie lijkt het alweer een eeuwigheid geleden, maar bij de formatie van 2017 zetten vier politieke partijen hun handtekening onder een akkoord voor meer luchtvaart. Schiphol zou ruimte krijgen voor meer intercontinentale vluchten dankzij de opening van vakantieluchthaven Lelystad Airport. Maar wat willen die partijen nu? En waar kiezen de oppositiepartijen voor?

VVD

De VVD zet in op groei 'zodat Nederland als handelsland verbonden blijft

met de wereld.' Lelystad Airport moet worden geopend voor vakantievluchten. De VVD gelooft dat moderne, stillere vliegtuigen voor milieuwinst kunnen zorgen. Momenteel levert de VVD ook de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, met luchtvaart in haar portefeuille.

CDA

Het CDA wil dat Schiphol zich voorlopig beperkt tot 500.000 vliegbewegingen per jaar. De overlast voor de omwonenden moet worden aangepakt door een stillere vloot, minder nachtvluchten en korte vluchten laten vervangen door de trein. Of Lelystad Airport er moet komen, valt wat het CDA betreft nog te bezien. Schiphol is volgens de christendemocraten van groot belang voor de economie en werkgelegenheid.

De Embraer 195-E2 van KLM is een gloednieuw, zuiniger en stiller vliegtuig. Het artikel gaat verder onder de foto.