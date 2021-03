Bekijk hier alle afleveringen van De Stembus

NOORD-HOLLAND - Veel is anders in coronatijd, maar geldt dat ook voor het stemmen in de aankomende Tweede Kamerverkiezingen? In het programma De Stembus reist onze presentatrice Isabella Prins twee weken lang in een camper door de provincie om dat uit te zoeken. Én om te horen wat kiezers hier op het hart ligt. Bekijk hier alle afleveringen terug.