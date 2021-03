Buurtbewoner niet verrast door overval op pizzabezorger: "Het is hier vaker onrustig"

HOORN - Een 16-jarige pizzabezorger is afgelopen zondagavond beroofd in het Vredehoftunneltje, tussen de Vredehofstraat en het Risdammerhoutpark. Onder bedreiging van een mes moest de jonge bezorger haar geld aan twee jongens afstaan. Volgens een buurtbewoner is er op deze plaats veel vaker onrust vanwege hangjeugd.

George Grégoire, eigenaar van het nabijgelegen Sportcentrum Vredehof, verbaast zich niet over de beroving van afgelopen weekend. Volgens hem is er bij het tunneltje vaak overlast van hangjeugd en is het niet de eerste keer dat daar een incident plaatsvindt. Door het park kunnen zij op meerdere manieren wegvluchten mocht dit nodig zijn.

"Het is ook een heel drukke doorgang", vertelt hij aan WEEFF. "Want het is de toegang tot de wijk Risdam in Hoorn. Dus daar komt ontzettend veel verkeer langs. De politie rijdt regelmatig langs om het in de gaten te houden. De ene keer is dat met een politieauto die door de tunnel rijdt en een andere keer zien we weer een politiemotor voorbij komen."

Lachgas

Op het plein naast de tunnel wordt veel drugs gedeald, en ook spreken jongeren daar af om samen lachgas te gebruiken. Grégoire zegt dat er meerdere tanks per week doorheen gingen, maar dat dit door een aanpassing in de wet de laatste tijd een stuk minder is geworden.

De overlast is door de avondklok ook verminderd, merkt hij op. Doordat iedereen om 21.00 uur 's avonds thuis moet zijn, is de overlast minder en laten ze minder afval in de buurt van de tunnel achter. "En 's winters hangt daar door de kou en het natte weer sowieso een stuk minder jeugd rond", zegt hij.