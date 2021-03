Testbeleid voor reizigers naar Schiphol versoepeld

SCHIPHOL - De uitslag van de sneltest die reizigers voorafgaand hun vlucht naar Schiphol moeten laten afnemen, mag voortaan 24 uur oud zijn. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid de Tweede Kamer laten weten. Eerder was die limiet vier uur.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Die limiet zorgde voor veel problemen voor reizigers. Veel van hen kregen het niet voor elkaar om zo'n test vier uur van tevoren te laten doen en kozen daarom voor een buitenlandse vliegmaatschappij, om onder de Nederlandse testverplichting uit te komen.

Passagiers die op Schiphol overstappen, hoeven nu ook helemaal geen sneltestuitslag te laten zien. Zij vormen volgens minister De Jonge een beperkter risico op import van het coronavirus in Nederland dan andere passagiers. Overstappende reizigers moeten nog wel een PCR-test hebben gedaan.

Geen 1,5 meter bij de bagagebanden op Schiphol

De Jonge schrijft verder in zijn brief aan de Tweede Kamer dat er een uitzondering komt op de 1,5 meter-regel bij de bagagebanden op Schiphol en op testlocaties voor vertrekkende reizigers. Nu mag er al afgeweken van de afstandsregel bij de security- en grenscontrole van de Koninklijke Marechaussee. Daar worden nu de bagagebanden en testlocaties toegevoegd, omdat het niet altijd lukt om op die plekken 1,5 meter afstand tussen de reizigers te garanderen. Het (correct) dragen van mondkapjes blijft verplicht op Schiphol.

Gisteren maakte De Jonge ook bekend dat het vlieg- en aanmeerverbod voor het Verenigd Koninkrijk sinds vannacht is opgeheven. De Britse variant is volgens het kabinet al verspreid in Nederland, met als gevolg dat een vlieg- en aanmeerverbod niets meer toevoegt.