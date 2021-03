De Peiling: Als het openbaar vervoer niet verbetert blijft de regio achter

De discussie richt zich op alle vormen van vervoer: de autowegen (verbreden van de N9 en doortrekken van de A7 naar Den Helder), de treinen (schrappen van treindiensten) en bussen (verdwijnen van buslijnen).

Buslijnen

Oud-statenlid Marnix Bruggeman heeft zich jaren hard gemaakt voor het behoud van de lokale buslijnen: "Ik vind het nog steeds heel slecht, dat zoveel buslijnen worden geschrapt." Als Amsterdammer zonder rijbewijs en auto is hij afhankelijk van het openbaar vervoer, en aangezien hij het belangrijk vond om de regio in te gaan merkte hij hoe lastig dat was. "Dan moest ik soms kilometers lopen, omdat er geen bussen reden."

Mensen vergeten volgens Bruggeman dat het niet alleen lastig is voor degenen die er wonen, maar ook voor de stadsmensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. "Je hebt er alleen iets aan als het een compleet systeem is. Want je kan wel in de steden komen, maar als je daarna niet verder kunt, heb je er niets aan."

Bereikbaarheidsprobleem

Wethouder Jelle Beemsterboer staat namens het CDA op de kandidatenlijst van de komende Tweede Kamerverkiezingen en hoopt een steentje te kunnen bijdragen aan het oplossen van het bereikbaarheidsprobleem van de Noordkop.

"Economisch gezien is het echt wel waardevol om sneller bereikbaar te zijn", zegt Beemsterboer. "Het snel bereikbaar zijn gaat ook gepaard met veiligheid. En vooral dat ontbreekt, want 'verkeersveiligheid is een dingetje."

Jongeren

Jongeren maken zich vooral zorgen over het gebrek aan huisvesting, werkgelegenheid en hoger onderwijs in de regio. De 16-jarige Britt Stam op Texel wil daar graag verandering in brengen. Zodra zij gaat studeren, moet ze verhuizen en dus van het eiland af: "Het is natuurlijk geen doen om iedere dag van Amsterdam naar Texel te reizen. Ik ben bang dat veel jongeren vertrekken en er alleen maar oude mensen overblijven op het eiland. Ik wil onderwijs in de buurt en goedkopere huisvesting."