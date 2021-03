Boterkoekenactie van Jasper (13) voor betere boot gebruikt: "Veel minder werk"

HUIZEN - De boterkoeken die begin dit jaar door heel Huizen werden verkocht door Jasper van 't Veer , zijn inmiddels allang achter de kiezen. Hij wilde geld inzamelen voor de restauratie van de nieuwe zeepunter van de Stichting Huizer Botters. Dat geld is uiteindelijk echter voor een ander doel gebruikt: namelijk voor de aanschaf van eenzelfde boot, maar dan in veel betere staat.

Met frisse wind in de zeilen kreeg het plan rondom de zeepunter dus een nieuwe wending. "Deze zeepunter zit goed in de lak en stond de afgelopen twee jaar binnen in een schuur." Voor de aanschaf werd het door Jasper ingezamelde geld gebruikt, plus geld uit andere potjes. De andere punter heeft inmiddels een zeemansgraf gekregen. "Bij de sloop kwamen nog zoveel gebreken tevoorschijn dat het achteraf het enige juiste besluit is geweest", besluit Kolk.

Reactie Jasper

Ook Jasper is enthousiast over de nieuwe punten. "Ik ben er alleen maar blij mee, want we hebben dan tenminste een boot waar we niet al te werk aan hebben." Dat er nu minder moet worden geklust, ziet hij alleen maar als een voordeel. "Nu kunnen we tenminste snel varen."