GroenLinks-leider Klaver: "Bij warmteopwekking niet altijd direct met biomassa stoppen"

AMSTERDAM - GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver wil stoppen met biomassa, maar dat is volgens hem niet altijd makkelijk. Dat zei hij vanavond in een gesprek met oud-GroenLinks-stadsdeelcommissielid Fenna Swart in de studio van het televisieprogramma Nieuwsuur.

Swart stapte in 2019 uit de stadsdeelcommissie Oost na een conflict met haar partij over de bouw van de biomassacentrale in Diemen. Ze zei tegen Klaver dat de rest van de GroenLinks-fractie tegen haar zei dat ze op haar handen moest zitten en er niet over moest praten.

Zonder warmte

"Ik ben blij dat je vertelt waar het is begonnen", zei Klaver. "Het hele idee dat biomassa de oplossing is, dat is een achterhaald idee." Wel zei hij dat stoppen niet in een keer gaat. "Het gaat vaak over warmte. Anders komen in sommige steden huishoudens zonder warmte te zitten."

Of het ook om Amsterdam ging wilde hij niet zeggen. "Ik bedoelde verschillende plekken. Dat betekent, een volgende regering moet de komende tijd echt kijken op welke plekken het echt nodig is en op welke plekken niet. (...) Als het wordt gebruikt voor warmteopwekking, dan kunnen we niet op alle plekken daar direct mee stoppen."

Doorgeslagen

Volgens Swart, die nu actie voert tegen biomassa met het comite Schone Lucht, is de Amsterdamse GroenLinks-wethouder Marieke van Doorninck "helemaal doorgeslagen", want naast de nog te openen biomassacentrale in Diemen heeft het gemeentelijke Afval Energie Bedrijf (AEB) in West er al een gebouwd. Ze vroeg Klaver om alle GroenLinks-wethouders op te roepen te stoppen met biomassa. Klaver zei vervolgens dat zijn partij de huidige biomassacentrales "zo snel mogelijk" wil uitfaseren.

Van Doorninck heeft ook van oppositiepartijen in de gemeenteraad kritiek gekregen op de biomassacentrale van het AEB. Ze gaf vorig jaar aan dat er ook wat haar betreft geen biomassacentrales meer bij moeten komen, maar zei ook dat de gemeente geen sluiting kan afdwingen en dat de contracten al getekend zijn.

IJskast

Of de biomassacentrale in Diemen er echt komt is nog niet helemaal zeker. Energiebedrijf Vattenfall heeft het plan vanwege de discussie in de ijskast gezet en neemt na de zomer een besluit.