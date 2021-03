Vijf mensen naar het ziekenhuis na brand in woning

Omstanders vertellen dat de brand ontstond in de keuken, door een iPad. De woordvoerder van de Veiligheidsregio kan dit niet bevestigen.

Buurt in touw

Verslaggever Tom van Midden ziet er aan de buitenkant weinig van. "Er zijn nauwelijks sporen van te zien. Behalve dat alle ramen en deuren open staan om te luchten. Een buurvrouw vertelde me net dat het huis vanochtend helemaal vol rook stond."



Marga Winter, de moeder van de vrouw des huizes komt net uit haar nachtdienst en is in het huis aan het opruimen. Verschillende buren helpen haar en nemen beddengoed mee om te wassen. Het familielid is daar erg blij mee: "Dat is echt fijn van deze buurt!"

Rook ingeademd

De twee volwassenen en drie jonge kinderen, die in het huis woonden, zijn opgevangen door ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht. Ze hebben rook ingeademd en krijgen zuurstof toegediend, zegt het familielid. Ook alle dieren zijn uit het huis gehaald. Twee katten zijn opgevangen door de buurvrouw.



De brand was kort nadat de brandweer er was geblust: binnen een kwartier, vertelt de woordvoerder. Het huis liep bij de brand behoorlijke schade op. Op foto's is te zien dat de rook uit de ramen komt.