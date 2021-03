Heldhaftig Jong AZ knokt zich tevergeefs terug tegen subtopper NAC Breda

Het verschil tussen de nummers vier en achttien van de competitie was kleiner dan verwacht. De Alkmaarders konden aardig mee in het tempo van de Bredanaars, maar kregen wel de deksel op de neus. Een fraaie actie van Kaj de Rooij zorgde ervoor dat het elftal van trainer Michel Vonk na twintig minuten tegen een achterstand aan keek. De NAC-speler speelde met de verdedigers.

Bij Jong AZ kreeg Zakaria Aboukhlal een basisplaats. De vleugelaanvaller maakte gisteren nog minuten als invaller bij het eerste van AZ in de verloren wedstrijd tegen concurrent Vitesse (2-1). Samen met Jelle Duin en Mohamed Taabouni vormde hij het aanvalstrio tegen de subtopper in de eerste divisie.

Wederopstanding

Echter werd de 0-2 achterstand na rust in een mum van tijd rechtgezet. Zakaria Aboukhlal zorgde uit een slimme pass van Jelle Duin voor de aansluitingstreffer en schoot twee minuten later ook de gelijkmaker tegen de touwen. In de daaropvolgende fase kreeg Jong AZ vertrouwen en zorgden Fiorini, Aboukhlal en Duin bijna voor de voorsprong. In de 71ste minuut viel de bal er tegen de verhouding aan de andere kant in: een van richting veranderd schot van Mickaël Maria vloog binnen en liet Westerveld kansloos: 2-3.

Jong AZ kreeg zeker de kansen om minimaal een punt aan het duel over te houden, maar moest twee ongelukkig goals slikken. In de slotfase werd van alles gedaan, maar er het bleef bij 2-3 op het trainingscomplex in Wijdewormer. Door de nederlaag blijft Jong AZ achttiende met 23 punten uit 27 wedstrijden. Komende vrijdag wacht om 14.00 uur de uitwedstrijd tegen MVV.

Opstelling Jong AZ: Westerveld; Berkhout, Koopmeiners, Velthuis, Gullit; Reijnders, Taabouni, Goudmijn; Evjen, Duin (De Jong/82), Aboukhlal

Opstelling NAC Breda: Olij; Rutten (Schouten/46), Malone, Hendriks, Maria; Fiorini (Jansen/68), Haye, Immers; De Rooij (Maatsen/82), Bilate, El Allouchi