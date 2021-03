Longontsteking bleek corona: Dirk is pas een jaar later weer het ventje

HEILOO - Op een paar dagen na is het precies een jaar geleden dat Dirk Schut nietsvermoedend naar de Bazaar in Beverwijk fietste om boodschappen te doen. Hem was ontgaan dat alle plaatsen waar normaal meer dan honderd mensen samenkomen, vanwege corona dicht waren.

Een jaar later is hij weer het ventje en vertelt Dirk op zijn volkstuintje in Heiloo zijn verhaal aan NH Nieuws. De 'longontsteking' bleek corona te zijn geweest. Hij heeft het - zonder te weten - waarschijnlijk al half februari opgelopen, vermoedelijk in Egmond aan Zee. Daar dronk hij zoals wel vaker een kop koffie, maar nooit eerder deed hij dat in bijzijn van een grote groep Chinese toeristen. "Ik vermoed dat het daar is misgegaan."

Dirk was een paar weken van de wereld geweest vanwege een longontsteking. Die had hem aan bed gekluisterd en hem de lust ontnomen het nieuws te volgen. Dus was hij hogelijk verbaasd dat de Bazaar dicht was.

Het filmpje dat NH Nieuws destijds maakte van zijn bezoek aan de Bazaar, leverde veel reacties op. Als hij het terug ziet, zegt hij: "Ik was er slecht aan toe. Ik zie dat ik niks in me opneem."

Dirk Schut: "Veel mensen hebben me gevraagd of het inmiddels beter met me ging. Die belangstelling heeft me goed gedaan. Het heeft me een duwtje de goede weg op gegeven." Dat duwtje had hij nodig. Wekenlang was Dirk niks waard. "Alles kostte me energie. De gewoonste dingen gingen kon ik niet meer. Daardoor ben ik terug gegaan naar de basis: eten, slapen en gezond eten."

Volkstuin

Hij prijst zich gelukkig dat hij zijn volkstuintje in Heiloo heeft. Zodra het een beetje kon, nam hij de schoffel en hark ter hand. En als het hem even te zwaar werd, trok hij zich terug in zijn tuinhuisje om wat te mijmeren. "Als ik daar rustig zat, een eend hoorde kwaken, een vogel zag vliegen en muisje zag lopen, kwam ik tot rust en bezinning. En kreeg ik antwoord op de vraag waar het eigenlijk om gaat in het leven. Dat is zoveel mogelijk plezier hebben. Dat probeer ik steeds meer inhoud te geven."