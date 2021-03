Ouderenzorg positief over versoepelingen, maar houdt slag om de arm

NOORD-HOLLAND - Bewoners van verpleeghuizen mogen - als ze ingeënt zijn - vanaf 16 maart twee bezoekers per dag ontvangen. "Dit is een goede ontwikkeling, maar we blijven wel voorzichtig en waakzaam", reageert woordvoerder Job Leeuwerke van zorgorganisatie Omring.

Hij had de aangekondigde versoepelingen wel verwacht. Toch gaat Omring morgen naar de consequenties van de maatregelen kijken. "De meeste van onze bewoners hebben anderhalve week geleden hun tweede vaccinatie ontvangen. Desondanks zijn er ook inwoners die de vaccinatie niet willen nemen of niet mogen vanwege een aandoening."

Voorlopig blijft Omring daarom de huidige regels hanteren: het dragen van mondkapjes en anderhalve meter afstand houden. Leeuwerke: "Helaas, maar we moeten nog even volhouden met z'n allen."

Structuur

Henriëtte van der Roest, programmahoofd ouderen van het Trimbos Instituut, deelt de mening van Omring. "Het werd een beetje onder de radar gepresenteerd, maar het is een goede ontwikkeling voor de inwoners van verpleeghuizen. Op deze manier krijgen ze meer variatie in bezoekers die ze mogen ontvangen. Ze hoeven zich niet meer vast te houden aan de kleine netwerken van weinig personen. Voor het welzijn en de kwaliteit van leven is het belangrijk dat ouderen meer bezoek krijgen."

Van der Roest heeft onderzoek gedaan naar bewoners van verpleeghuizen in het voorjaar van 2020 en net na de eerdere versoepelingen. "Tijdens de periode dat ze geen bezoekers mochten ontvangen, zagen we dat het negatieve effecten had op de stemming van de inwoners."

Daarnaast leidden de maatregelen volgens Van der Roest tot gedragsstoornissen en eenzaamheid. "Bezoek en activiteiten bieden structuur, die vielen in een keer weg. We zagen na de eerdere versoepelingen forse verbeteringen bij de ouderen. Dit is dus een stap in de goede richting, want het sociale contact is belangrijk."

Nog steeds veel besmettingen

Ook Olfert Koning van ActiZ - een branchevereniging van zo'n vierhonderd zorgorganisaties - is tevreden met de versoepeling. "De ruimte die het kabinet nu biedt is natuurlijk heel fijn, want we weten hoe belangrijk het is om voor mensen die in een verpleeghuis wonen om contact te hebben. Het is toch anders om mensen in het echt te zien dan op een scherm."