Man die basisschool binnenreed voor de rechter: poging tot moord of impulsieve daad?

Het is 1 juli 2020 rond de klok van negen uur 's avonds. Volgens getuigen rijdt een auto eerst dwars door het hek voor de school. Daarna positioneert de bestuurder de auto op het plein recht voor de ingang, rijdt een stukje achteruit, stopt, geeft vervolgens gas en ramt de voordeur. Pas na ongeveer 25 meter komt de auto in de gang tot stilstand.

Boosheid over uit elkaar halen zoon en vriendje

Niemand raakt gewond, maar de schrik zit er goed in. Ook een juf wordt volgens het OM door K. met de dood bedreigd. Oorzaak van het incident is een conflict met de school. Michel K. was boos omdat zijn zoon en een vriendje niet meer bij elkaar in de klas zouden komen.

Maar tijdens een tussentijdse zitting in oktober vertelde hij niet te weten hoe het zo uit hand kon lopen. "Ik denk dat er in m'n hoofd dingen door elkaar liepen. Ik heb heel veel jaren stress gehad en vind het ook raar dat ik die dingen geroepen heb."



