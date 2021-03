Eerste coronavaccinaties gegeven in voormalige stadhuis van Den Helder

DEN HELDER - De marinestad heeft nu ook haar eigen GGD-vaccinatielocatie. De eerste prikken werden vanochtend gezet onder toeziend oog van de kersverse burgemeester Jan de Boer. De locatie is gerealiseerd in het voormalige stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg.

Mevrouw Mulder-De Waard kreeg als eerste een prik. Ze heeft absoluut niet getwijfeld over de vraag of ze zich wel of niet zou laten inenten. Nu het eenmaal zover is, hoopt ze snel weer wat meer vrijheden te krijgen. "Een lekker biertje op een terras", daar kijkt ze naar uit.

De Noordkop doet het de laatste weken slecht qua coronabesmettingen. Het aantal is fors hoger dan het gemiddelde in Nederland. Des te belangrijker dat nu ook in Den Helder kan worden gevaccineerd, vindt ook de nieuwe Helderse burgemeester Jan de Boer.

Bekijk hieronder de reportage van onze mediapartner Regio Noordkop: