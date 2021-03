Kale en Kokkie zijn op hun hoede voor Young Boys: "Ga ze niet onderschatten"

''Ga dat nou niet onderschatten'', zegt Kokkie als het over Young Boys gaat. ''Ze zijn al drie jaar kampioen in Zwitserland en wordt dit jaar ook gewoon weer kampioen, ze hebben negentien punten voorsprong.''

De kans dat Young Boys donderdag een belangrijke speler moet missen groot. David von Ballmoos, de eerste keeper van de ploeg uit Bern, liep zaterdag een hersenschudding op in de wedstrijd tegen FC Vaduz die in een 1-1 gelijkspel eindigde.

''Hij had zijn hele team rust gegeven afgelopen weekend, behalve de keeper, die raakte geblesseerd'', zegt Kokkie. ''Ik ben benieuwd of we Sulejmani nog gaan zien aankomende donderdag'', zegt Kale. De Serviër speelde tussen 2008 en 2013 in Amsterdam en kwam via Benfica in 2015 bij Young Boys terecht.

Ajax - Young Boys begint aanstaande donderdag om 18.55 uur.