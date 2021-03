Twintig maanden cel en jeugd-tbs voor doodsteken van drillrapper Grootfaam (18)

De dodelijke steekpartij vond op 3 september 2019 plaats bij flat Florijn in Zuidoost. Ze trokken alle drie een mes. Tijdens het gevecht werd Grootfaam geraakt in zijn halsslagader. Hij bezweek de volgende ochtend in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Volgens de rechtbank gaat het om een noodweersituatie, waarin de verdachte de andere verdachte mocht verdedigen tegen de aanval van Grootfaam. 'Hij had dit echter op een andere manier moeten doen dan het slachtoffer met een mes in de halsstreek te steken. Verdachte is te ver gegaan in de manier waarop hij de verdediging heeft ingezet', oordeelt de rechtbank.

Van een vooropgezet plan om Grootfaam te doden is volgens de rechtbank geen sprake. Doodslag wordt wel bewezen. 'Vanwege het verband tussen de psychische stoornissen van verdachte en de bewezen doodslag wordt het feit hem in verminderde mate toegerekend. Een pedagogische aanpak is noodzakelijk.'

De tweede verdachte is niet schuldig aan het medeplegen van moord en doodslag. Er was volgens de rechtbank geen vooropgezet plan en er was ook geen sprake van een samenwerking met zijn vriend. Bovendien stond hij op afstand, waardoor hij niet de mogelijkheid had om Grootfaam te steken.

Het Openbaar Ministerie had twaalf en acht jaar cel tegen de twee geëist. Een van de verdachten werd eind januari al door de rechtbank vrijgelaten uit voorarrest.