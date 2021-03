Cees Bol sprint met overmacht naar etappezege in Parijs-Nice

De etappe over 188 kilometer werd verreden van Oinville-Sur-Montcient naar Amilly. De vlakke rit werd vooraf al bestempeld als een prooi voor de sprinters. Bol zat goed in positie en koos op het juiste moment de aanval op zo'n 200 meter van de finishlijn. De inwoner van Alkmaar was niet meer te achterhalen en finishte met twee fietslengten voorsprong op Mads Petersen en Michael Matthews.

"Het begin van het seizoen was niet zoals ik had gehoopt, maar dit geeft een geweldige boost", zei Bol na afloop. "Mijn ploeggenoot Nils Eekhoff liet mij op het juiste moment langs hem komen en ik kon het afmaken. Het geeft veel vertrouwen at we dit als team kunnen. Voor de overige sprints, maar ook voor etappes waar andere jongens van de ploeg kunnen winnen.’’

Matthews gaat na twee dagen aan kop in Parijs-Nice. De ronde duurt nog tot en met zondag 14 maart.