Proces tegen 'Rico de Chileen' begonnen: "Echt een hele grote jongen"

AMSTERDAM - In de zwaarbeveiligde bunker in Osdorp is het inhoudelijke proces begonnen tegen Richard R, in het criminele milieu ook wel bekend als 'Rico de Chileen'. Hij staat terecht voor het leiding geven aan een criminele organisatie en het witwassen van crimineel geld.

Als kind emigreerde de 47-jarige Richard R. vanuit Chili in naar Amsterdam-Noord vertelt misdaadjournalist Paul Vugts. "Zijn familie zat al in de drugshandel. Het idee is dat hij doordat hij vloeiend Nederlands én Spaans sprak, snel een belangrijke positie heeft kunnen opbouwen in de drugshandel én echt een hele grote jongen is geworden."

Eerder gearresteerd

Richard R. zat al een keer een lange gevangenisstraf uit in Duitsland voor drugshandel. In 2017 wordt hij op verzoek van Nederland in Chili opgepakt en uitgeleverd. Sindsdien zit hij in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. R.

R. wordt verdacht van het leiden van een criminele organisatie en wordt door het OM ook in verband gebracht met meerdere liquidaties. Alleen staat hij daar nu niet voor terecht. Justitie ziet daar tijdens het uitleveringsverzoek in 2017 nog te weinig bewijs voor. Vugts: "En omdat hij niet is uitgeleverd voor die zaken, kun je er hier ook niet voor worden berecht. Dan zou Nederland eerst aan Chili moeten vragen of dat mag."

Volgens justitie werkte R. nauw samen met Ridouan Taghi en Naoufal ‘Noffel’. Taghi is hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo, dat op 22 maart inhoudelijk van start gaat. ‘Noffel’ is inmiddels tot levenslang veroordeeld voor het aansturen van een liquidatie in Almere.