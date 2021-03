Straffen tot vier jaar cel geëist tegen twee verdachten voor mishandeling en afpersing

ALKMAAR - Vorig jaar juni ging een afspraak met een prostituee in een woning aan het Bargengd in Hippolytushoef volledig mis. Een man werd op een kamer vastgebonden, zijn handen en benen met tape vastgemaakt én hij werd mishandeld. Volgens de officier van justitie gaat het om afpersing.

Bij de rechtbank in Alkmaar stonden vandaag twee verdachten terecht in de zaak. Het gaat om de 18-jarige vrouw Noorani W. uit Hoofddorp en de 38-jarige Gregory S. uit Heerhugowaard. Zij hoorden respectievelijk twintig maanden cel waarvan acht maanden voorwaardelijk en vier jaar cel tegen zich eisen.

Volgens de officier van justitie is het slachtoffer naar de woning gelokt en spreekt van een 'smerig feit'. De man had een paar dagen eerder een seksafspraak met de vrouwelijke verdachte gehad. Met de belofte dat er nu een blonde vriendin van haar beschikbaar was kwam de man, volgens het Openbaar Ministerie, opnieuw naar de woning. Daar werd hij vastgetapet, geslagen, onder meer met een riem, en gedwongen om geld over te maken. Eerst 750 euro daarna zou elke maand 1.500 euro per maand moeten worden overgemaakt.

Filmpje

Volgens het Openbaar Ministerie werd het vastgebonden slachtoffer gedwongen in een filmpje een verklaring af te geven dat hij op minderjarigen viel. Zo zouden de verdachten willen voorkomen dat hij aangifte zou doen bij de politie. Gregory S. geeft toe dat hij dat filmpje gemaakt en verspreid heeft: "Daar heb ik veel spijt van. Ik ben verkeerd bezig geweest", zei hij daarover tijdens de zitting. De verdachten houden echter vol dat de man in de woning eigenlijk op zoek was naar een minderjarig meisje.

Dat is vooral opmerkelijk omdat verdachte Gregory S. zelf in 2012 is veroordeeld voor seks met minderjarige meisjes van veertien en vijftien jaar. Tevens was hij betrokken bij de prostitutie van minderjarigen. Er is na onderzoek geen aanwijzing gevonden in de telefoon van het slachtoffer in de richting van een verzoek om jonge meisjes. Volgens de advocaat van Gregory S. is de telefoon van het slachtoffer maar oppervlakkig onderzocht. Hij ziet niets in de theorie van een vooropgezet plan tot afpersing.

'Tikkie'

Het slachtoffer betaalde, eenmaal vrij gelaten, één keer. Het geld, 750 euro, werd via een 'tikkie' over gemaakt. Dat betaalverzoek kwam via een telefoon, die volgens het Openbaar Ministerie, hoogstwaarschijnlijk van Noorani W. was. Het geld belandde op de rekening van de andere verdachte, Gregory S. Die zegt dat hij niet wist dat dat geld van het slachtoffer kwam.

Het slachtoffer was niet zelf aanwezig, maar liet via zijn advocaat zijn verhaal horen in een slachtofferverklaring. Daarin gaf hij aan dat hij door de verdachten kapot is gemaakt. Vooral de gedwongen bekentenis op het filmpje raakt hem hard. Hij hoopt dat zijn naam gezuiverd wordt en noemt de aantijgingen een schande.

Kwetsbaar

Volgens de officier van justitie is Noorani W. medepleger in deze zaak. De achttienjarige vrouw liet vandaag in de rechtszaal voor het eerst van zich horen. Zij ontkent alle aantijgingen over bedreiging en afpersing. Volgens haar advocaat is er geen bewijs dat er sprake is van een vooropgezet plan in deze zaak.

Volgens de Officier van Justitie zit er meer achter haar beperkte verklaring in de zaak en spreekt over een 'kwetsbare vrouw'. De rechtbank in Alkmaar doet over twee weken uitspraak.