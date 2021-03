Gooi NL V Dirigent Dick Bakker ging met het Metropole Orkest nieuwe uitdagingen aan

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Dick Bakker. Hij maakte de muziek voor het winnende Songfestivallied Ding-a-dong van Teach-In en hij ging met het Metropole Orkest nieuwe uitdagingen aan.

Dick Bakker - Robert Jan de Boer

Biografie: naam: Dick Bakker geboren: Blaricum, 23 mei 1947 beroep: dirigent, arrangeur, componist, producent, soundengineering erelijst: componist winnend Songfestivallied (1975), Clio Award (1981, 1982), Edison Award (1989), Gouden Harp (1995), Ere Zilveren Reiss microfoon (1998)

In de werkkamer van Dick Bakker staat een kast die van onder tot boven is gevuld met cd's, elpees en andere geluidsdragers. Met ieder album heeft hij wel enige bemoeienis gehad: als producer, dirigent, arrangeur, componist of als geluidstechnicus. "Ik ben begonnen als soundengineer", vertelt Dick Bakker. "Daarna ben ik gaan schrijven voor de artiesten die ik opnam." En dat waren niet de eerste de besten. Als snel vallen de namen van internationale succesvolle bands als The George Baker Selection (Little Green Bag) en Shocking Blue (Venus). "En dan breidt het zich langzaam uit."

The Beatles Bakker was al heel vroeg met muziek bezig. Op veertienjarige leeftijd had hij al zijn eigen discotheek. Ook speelde hij orgel in de band van Don Mercedes. Die stond in het voorprogramma van het legendarische concert van The Beatles in Blokker. "Dat was wel een apart moment, om met The Beatles op hetzelfde podium te staan", kijkt hij er nuchter op terug.

Songfestival Dick Bakker en het Eurovisie Songfestival zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In zijn eerste kennismaking met het festival was hij als componist betrokken bij het winnende liedje, Ding-a-dong van Teach-in. Een liedje dat veel mensen nog probleemloos mee zullen zingen, ook als ze van een veel later bouwjaar zijn dan 1971. Bakker heeft verschillenden keren liedjes voor het songfestival gecomponeerd en gearrangeerd. Ook was hij dirigent van het orkest bij de laatste drie Nederlandse inzendingen met orkest (tegenwoordig is dat orkest wegbezuinigd).

Metropole Orkest Dick Bakker werkte veel samen met Rogier van Otterloo, die leider was van het Metropole Orkest. Toen hij overleed zat het orkest met een groot probleem. "In 1990 ben ik toen gevraagd om artistiek leider te worden. Een jaar later werd ik chef-dirigent Dat heb ik veertien jaar lang gedaan." Het Metropole Orkest is gespecialiseerd in lichte muziek. "Van muziek voor kinderen, jazz of pop, hardcore, heavy metal of wereldmuziek. Alles spelen ze", verduidelijkt Bakker. Legendarisch zijn de concerten "With a little help from my friends" in Paradiso. Bekende Nederlandse artiesten treden dan op met het Metropole Orkest.

Quote "Die druk van morgen moet het klaar zijn, dat zou ik nu niet meer willen." Dick bakker, componist/dirigent

Druk Dick Bakker leidde decennia lang een druk bestaan, waarbij nauwelijks tijd was om na te denken en van zijn successen te genieten. Dat is nu anders, alhoewel hij ook tijdens ons interview op hete kolen zit. Maar dat is toevallig, verzekert hij ons. Tegenwoordig doet hij rustig aan. "Niets moet, dat is ook belangrijk. Die druk van morgen moet het klaar zijn, dat zou ik nu niet meer willen."

