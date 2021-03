De Stembus: soepel stemmen met Olga Commandeur in de IJmond

Vandaag rijdt de Stembus door de regio IJmond. Isabella bekijkt de timmerwerkzaamheden in het stemlokaal in de Engelmunduskerk in Velsen en ontmoet op het strand van Wijk aan Zee bewegingsgoeroe Olga Commandeur die ook stembureaulid blijkt. Op de markt in IJmuiden worden een vrouw en haar hond niet goed als ze Mark Rutte zien.