Rook in de polder: oud riet wordt afgebrand

ALKMAAR - Op veel plaatsen in Noord-Holland staat het riet in brand. Dat gebeurt expres om oud riet te verwijderen, voordat het broedseizoen van de weidevogels begint. Boswachters als Chris Rost van landschap Noord-Holland hebben er deze week een dagtaak aan.

Een fikkie stoken voor de natuur is wat boswachter Chris Rost en zijn collega's deze dagen doen. Het is veel werk. "Normaal kunnen helpen vrijwilligers ons bij dit werk, maar vanwege corona staan we er alleen voor. Dan is het best aanpoten", zegt Chris, terwijl hij de rietkragen onder handen neemt bij het meertje De Ley.

Zodra een pol vuur vat, schieten vlammen de lucht in en moet er een goed heenkomen gezocht worden vanwege de hitte. Maar de pol is ook weer snel uitgebrand: dan moet Chris met een nieuwe vuurbaal de rietkraag langs om te voorkomen dat het vuur uitdooft. "Het is mooi werk, maar je blijft wel aan de gang. Even stilzitten is er niet bij," zegt hij. "Je blijft er wel lekker warm bij."

Verschraling

Het lijkt tegenstrijdig: natuur omwille van natuur afbranden. Chris legt uit dat het riet wordt weggehaald zodat de bodem verschraalt. Bepaalde zeldzame planten houden namelijk alleen van grond met zo min mogelijk voedingsstoffen en krijgen zo de kans om te groeien. Als er riet zou achterblijven, zorgt dat voor een bodem waar vooral gras en brandnetels van houden.

Zo gaat het in brand steken van het riet eraan toe: