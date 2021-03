Meerkoeten deze tijd van het jaar massaal verkeersslachtoffer

MIDWOUD - Overal langs Noord-Hollandse polderwegen liggen er dode meerkoeten langs de kant van de weg. Het is een triest beeld dat je in bijna iedere winter wel tegen komt. De rest van het jaar zijn meerkoeten veel minder vaak verkeersslachtoffer.

Voorzichtig

In een kooi in de Bonte Piet in Midwoud zijn momenteel twee meerkoeten opgevangen. Dat is niet veel omdat de meeste meerkoeten hun confrontatie met het verkeer simpelweg niet overleven. "Wat je nu ook ziet in het voorjaar is dat de meerkoeten lentekriebels krijgen. Ze hebben dan meer oog voor elkaar en minder voor de bedreigingen." Dat zal de komende tijd alleen maar erger worden. Ook eenden gaan dan op vrijersvoeten en zullen vaker ten prooi vallen aan het drukke verkeer in Noord-Holland.

"We kunnen er eigenlijk niet zo heel veel aan doen", denkt Andra. "Behalve je aan de maximumsnelheid houden natuurlijk, de verlichting aanzetten en opletten of je vogels in de berm ziet." Ga dan niet op je remmen staan natuurlijk! Laat hoogstens het gas een beetje los. "Het moet wel veilig blijven voor jou en het omliggende verkeer, dus reageer niet heftig. Doe voorzichtig en misschien redden we zo een paar vogels."