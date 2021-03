Ondanks kritisch rapport gaat omstreden plan De Stolpe door, buurt furieus

Toch ziet Kwintes nauwelijks aanleiding om haar plannen naar aanleiding van de conclusies van het rapport bij te stellen. De plannen blijven zoals ze zijn. Kwintes laat weten de conclusies naast zich neer te leggen, omdat het rapport volgens haar 'geen helder en eenduidig methodisch kader heeft'. Daarnaast wordt er volgens de zorginstelling uitgegaan van een verkeerd 'inhoudelijk referentiekader voor het merendeel van de cliënten' en zou de onderzoeksopdracht anders en ruimer geformuleerd zijn dan eerder afgesproken.

Toch stelt Kwintes de buurt wel een beetje tegemoet te komen. Er is besloten om het aantal cliënten dat op de locatie komt te wonen te verminderen: van de tachtig plekken blijven er 65 over. Daarnaast komen er geen bewoners die het begeleid wonen nodig hebben om te voorkomen dat ze een terugval krijgen. Kwintes doet dat naar eigen zeggen om meer draagvlak in de buurt te creëren.

Buurt furieus

Buurtbewoners rond De Stolpe zijn allesbehalve blij met het zoethoudertje van Kwintes. De buurt noemt het onacceptabel dat de zorginstelling de conclusies van het rapport - dat volgens de buurt in samenspraak met Kwintes tot stand is gekomen - naast zich neerlegt. De buurt spreekt van een 'zeer ernstige kwestie'. "Het rapport wordt door Kwintes van tafel geveegd zonder enig inzicht te bieden in wat hun 'zorgvuldige beoordeling' daadwerkelijk inhoudt", aldus de buurt. "Om nu achteraf, zonder enige inhoudelijke toelichting, te concluderen dat 'in het rapport een helder een eenduidig methodisch kader ontbreekt' en dat het 'referentiekader voor het merendeel van de bewoners niet representatief is', is volstrekt ongeloofwaardig. Waar is de onderbouwing op die stellingen?"

Voor de buurt is daar het laatste woord nog niet over gezegd. Want hoewel Kwintes de conclusies van het rapport dus naast zich neerlegt en volgens de buurt wegkijkt, hoopt de buurt dat de gemeente dat nog niet doet. "We roepen de gemeente Hilversum op om Kwintes te verzoeken alsnog de conclusies van het rapport op hoofdlijnen te onderschrijven. Daarnaast vragen we de gemeente om Kwintes te verzoeken inzicht te geven in haar inhoudelijke beoordeling van het rapport zodat samen met de buurt overeenstemming kan worden gevonden over het kader waartegen de plannen van Kwintes kunnen worden beoordeeld. Alleen dan kan er een breedgedragen plan worden opgesteld dat leidt tot een vruchtbare samenwerking tussen de gemeente, buurt en Kwintes: een samenwerking waar de buurt nog steeds open voor staat en een samenwerking die in ieders belang is."

De omstreden verbouwing van De Stolpe voor de komst van de Kwintes-cliënten start volgende maand. Als alles volgens plan verloopt kunnen de nieuwe bewoners over een jaar hun nieuwe woning in.