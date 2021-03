Fakkeloptocht tegen coronabeleid krijgt vervolg: "Hopen op nog meer mensen"

Want Joosten is ervan overtuigd dat het middel op dit moment erger is dan de kwaal. "Er zijn horecaondernemers die hun hoofd amper boven water kunnen houden. Denk ook eens aan de mensen die hun huis moeten verkopen om dat ze failliet gaan. Ook jongeren kampen met depressie omdat ze nergens heen kunnen. Het gaat allemaal veel te ver."

Er werd deze keer rekening gehouden met driehonderd mensen, maar dat werd uiteindelijk niet gehaald. Toch verzamelden zich zo'n tweehonderd mensen bij het startpunt in het Victoriepark, naast de Friesebrug. "Het is gewoon klaar, de maatregelen zijn veel te veel voor wat Covid op dit moment doet", zo liet Joosten aan mediapartner Alkmaar Centraal weten.

Joosten kijkt terug op een vreedzaam protest waarin er goed is samengewerkt met de gemeente. "Ze kwamen in het begin met allerlei vragen maar uiteindelijk is het super verlopen. De politie deed niet moeilijk en er waren zelf verkeersregelaars geregeld."

Joosten is dus tevreden over het verloop van de fakkeloptocht en wil komende vrijdag en zaterdag de tocht opnieuw organiseren. Alle negatieve reacties die ze krijgt via sociale media raken haar naar eigen zeggen niet. "Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, ik wil iedereen laten zien dat we weer terug moeten naar het normale leven."

Ze gaat ervan uit dat de gemeente Alkmaar ook nu weer meewerkt. "We moeten de demonstratie nog aanvragen maar het is zondag heel vreedzaam verlopen dus ik ga ervan uit dat ze mee willen werken. Het is ook ons recht. We hopen dat er dan nog meer mensen meedoen."