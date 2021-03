Een jaar na de val van de historische slangenmuur wordt de muur weer opgebouwd

Winterstorm Ciara was de boosdoener en haalde het rijksmonument neer. Het herstel van de muur blijkt echter niet zo makkelijk. De stenen die destijds zijn gebruikt voor de muur, zijn nergens meer te koop. Besloten werd om de stenen een voor een af te bikken om te kijken of ze hergebruikt konden worden. Dat blijkt met ongeveer de helft van de oude stenen te kunnen.

Voor de rest worden nieuwe stenen gebruikt. Die komen uit een steenbakkerij en verschillen niet in aanzicht en grootte.

Tuinman Johan van Galen Last is blij dat na een jaar de wederopbouw kan beginnen. "De slangenmuur is een van de mooiste historische elementen op de buitenplaatsen en zoals hij er nu bij staat is natuurlijk maar een triest gezicht", zo schrijft hij. "Ik kan niet wachten om nieuwe fruitbomen tegen de muur aan te planten."

Fruitmuur

De 18e-eeuwse slangenmuur op Schaep en Burgh is met 3,5 meter de hoogste nog

bestaande fruitmuur in Nederland. De muur dankt zijn naam aan de vorm: kronkelend als een

slang. Hij is gericht op het zuiden zodat hij snel opwarmt. In de bochten wordt het zelfs zo warm dat er exotische vruchten als abrikozen en vijgen kunnen groeien.

Als alles meezit, is de muur komende zomer weer helemaal af.

