Tata Steel bigband wegbezuinigd, bandleden maken doorstart

IJMUIDEN - Vanwege bezuinigingen binnen het orkest van Tata Steel bleek er geen budget meer voor de bigband, tot grote teleurstelling van de bandleden. Ze hebben dan ook besloten dat er een doorstart moet komen. Onder de naam 'Big Band The Swingmasters' zijn de voorbereidingen voor een doorstart inmiddels in volle gang.

Het Tata Steel Orkest is de muziekvereniging van de staalgigant uit IJmuiden en bestaat uit een harmonieorkest, een bigband, een opleidingsorkest en een leerlingenorkest. Doordat het Tata Steel Orkest financieel in zwaar weer verkeert, hebben ze in september vorig jaar besloten om de stekker uit de bigband te trekken. Gert-Jan Maas, die de contrabas speelt in de bigband vindt het jammer, maar begrijpt waarom de keuze juist op hen is gevallen.

Een bigband is een muzikaal ensemble, bestaande uit 20 tot 25 muzikanten dat over het algemeen jazzmuziek speelt. "Muzikaal gezien valt de bigband vergeleken met de andere vier orkesten er het meest buiten", erkent Maas. "Ik snap dat ze er dan voor kiezen om afscheid van ons te nemen, in plaats van bij elke groep wat af te schaven."